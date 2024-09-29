Tomislav Mijatovic: 'Kupayı kazanmak istiyoruz'

⁠Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic Fenerbahçe Beko ile oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, yarınki maçta kupayı kazanmak istediklerini belirterek, "Rakibimiz için de bizim için de önemli bir maç. Harika bir koç tarafından yönetilen bir takımla karşılaşacağız. Yüksek seviyeye çıkmalıyız. Kupayı kazanmak taraftarı mutlu etmek hedefimiz olacak. Azami eforla bu önemli kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes oyuncusu Rodrigue Beaubois ise "Çok zor bir maç olacak. Harika bir takıma karşı sahada olacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz. Mücadelenin belirleyici olacağı bir maç olacak." dedi.



