Tomislav Mijatovic: 'Bu şekilde devam etmeliyiz'

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY EuroLeague'de Baskonia karşısında alınan 89-84'lük galibiyeti değerlendirdi.



Mijatovic, "Öncelikle maçın başında da çok iyi bir Euroleague maçı olacağını ifade etmiştim. Her iki takım da çok iyi mücadele etti ve maç içinde iki takım da rahat bir fark yakalayamadı. Biz skoru önde götürdük, farkı açtık ama rakibimiz yine geri döndü. Sonrasında biz de geri döndük ve maçı kazandık. Çok iyi bir Euroleague maçı izlediğimiz için her iki takımı da içtenlikle tebrik ederim." dedi.



Tomislav Mijatovic, "Şu an çok mutluyuz ve oyuncularımızla çok gurur duyuyorum. Bireysel yetenekleri yüksek, her pozisyonda atletik oyuncuları olan ve en iyi koçlardan biri Pablo Laso tarafından yönetilen bir takıma karşı oyuncularımız mücadeleyi bırakmadılar. Bu yüzden tüm oyuncularımızı ve ekibimizi tekrar tebrik ederim. Bugün takımdaki herkes katkı verdi, herkes 40 dakika boyunca mücadele etti ve bu çok önemli deplasmandan müthiş bir galibiyet çıkarttık. Şimdi bu şekilde devam etmeliyiz ve gerek evimizde gerek deplasmanda elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız." şeklinde konuştu.