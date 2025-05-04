Alessia Orro'dan ilk mesaj: "Seni seviyorum Fenerbahçe"

Vero Volley Milano'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Alessia Orro, "Fenerbahçe için sabırsızlanıyorum." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alessia Orro'dan ilk mesaj: 'Seni seviyorum Fenerbahçe'
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04 Mayıs 2025 18:57
Vero Volley Milano'nun yıldız pasörü Alessia Orro, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finali sonrası konuştu.

Vakıfbank'a karşı 3-1 kazanarak üçüncü olan Milano'nun yıldızı Orro, "Fenerbahçeli oyuncuları tanımıyorum ama hepsiyle tanışmak için can atıyorum. Tabii ki Fenerbahçe için oynamak benim için son derece önemli." dedi.

Tivibu Spor ekranlarından Fenerbahçe taraftarlarına mesaj veren Orro, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için mutluyum. Fenerbahçeliler'in İstanbul'daki sıcaklığı beni çok mutlu etti. Fenerbahçe oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Orro, açıklamasını Türkçe "Seni seviyorum Fenerbahçe" sözleriyle bitirdi.

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