Fenerbahçe tribünleri: 'Yönetim istifa'

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 44. dakikada attığı golle Fenerbahçe derbisinde 1-0 öne geçti.
Fenerbahçeli tribünler, bu golün ardından, "Yönetim istifa", "Ali Koç istifa" ve "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratları yaptı.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 44. dakikada attığı golle Fenerbahçe derbisinde 1-0 öne geçti.
Fenerbahçeli tribünler, bu golün ardından, "Yönetim istifa", "Ali Koç istifa" ve "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratları yaptı.