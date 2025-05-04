Fenerbahçe tribünleri: "Yönetim istifa"

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisinde, "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" tezahüratlarında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe tribünleri: 'Yönetim istifa'
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04 Mayıs 2025 19:51
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 19:52
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 44. dakikada attığı golle Fenerbahçe derbisinde 1-0 öne geçti.

Fenerbahçeli tribünler, bu golün ardından, "Yönetim istifa", "Ali Koç istifa" ve "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratları yaptı.

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