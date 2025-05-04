İstanbul'da şampiyon Imoco Conegliano

Scandicci'yi 3-0 mağlup eden Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde toplam üçüncü, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbul'da şampiyon Imoco Conegliano
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04 Mayıs 2025 20:21
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 20:28
İstanbul'da düzenlenen dörtlü finaller sonucunda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Imoco Conegliano oldu.

Scandicci'yi 25-16, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup eden Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde toplamda üçüncü, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Türkiye Milli Takımı'nı çalıştıran Santarelli'nin yönetimindeki Imoco Conegliano, 2024-25 sezonunu 5 kupa ile tamamladı.

Imoco, Şampiyonlar Ligi'nde 21, resmi maçlarda ise 50 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

İlk sete iyi başlayan taraf Imoco oldu. Imoco'nun farkı 5 sayıya çıkarmasının ardından Savino Del Bene ikinci mola hakkını kullandı: 14-9. Isabelle Haak ile üstünlüğü elinden bırakmayan A. Carraro Imoco, ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci seti karşılıklı sayılarla başlasa da Imoco, oyuna ağırlığını koydu. Gabi ile etkili savunma ve hücumlarını sürdüren A. Carraro Imoco, ikinci seti 25-21 üstün tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi.

Son setin bazı bölümlerinde üstünlük Savino Del Bene'ye geçse de Imoco, seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

A. Carraro Imoco: Wolosz, Gabi, Fahr, Haak, Zhu Ting, Chirichella (De Gennaro, Seki)

Savino Del Bene Scandicci: Herbots, Nwakalor, Antropova, Bajema, Ana Carol, Ognjenovic (Castillo, Ruddins, Graziani, Kotikova)

Setler: 25-16, 25-21, 25-19

Süre: 67 dakika (20, 25, 22)

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