Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım tezahüratı!

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisinde eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.
Fenerbahçe, Gedson Fernandes'in 44. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 geriye düştü.
Fenerbahçeli tribünler, bu golden sonra yönetim aleyhine tezahüratlarda bulunmaya başladı. Sarı-lacivertliler ayrıca bu dakikalarda eski başkan Aziz Yıldırım için tezahüratlar yaptı.
Fenerbahçe, Gedson Fernandes'in 44. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 geriye düştü.
Fenerbahçeli tribünler, bu golden sonra yönetim aleyhine tezahüratlarda bulunmaya başladı. Sarı-lacivertliler ayrıca bu dakikalarda eski başkan Aziz Yıldırım için tezahüratlar yaptı.