Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım tezahüratı!

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisinde eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım tezahüratı!
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04 Mayıs 2025 19:59
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisinde eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe, Gedson Fernandes'in 44. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 geriye düştü.

Fenerbahçeli tribünler, bu golden sonra yönetim aleyhine tezahüratlarda bulunmaya başladı. Sarı-lacivertliler ayrıca bu dakikalarda eski başkan Aziz Yıldırım için tezahüratlar yaptı.

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