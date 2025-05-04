Guidetti: 'Oyuncularım ellerinden geleni yaptı'

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu üçüncülük maçında Numia Vero Volley Milano'ya 3-1 yenilen VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını söyledi.



İtalyan başantrenör Guidetti ile oyunculardan Caterina Bosetti, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından açıklamada bulundu.



Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin kolay olmadığını dile getiren Guidetti, "Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Pasör çaprazımız Kiera van Ryk son 10 gündür hastaydı ve bir pasör çaprazımız olmadan üst seviyede mücadele etmek kolay olmadı. Dün çok oyuna girememiştik ancak en azından bugün bir şeyler sergileyebildiğimize inanıyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.



İtalyan smaçör Bosetti ise dün Savino Del Bene Scandicci'ye mağlup olduktan sonra bugünkü müsabakaya konsantre olmakta zorlandıklarını dile getirdi.



