Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de penaltı itirazı!
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04 Mayıs 2025 19:44
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 19:45
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, 37. dakikada bir pozisyonda penaltı bekledi.

Savunmanın arkasına gönderilen Youssef En-Nesyri, topa yetişmek isterken Mert Günok ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda hakem Yasin Kol'a penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.

Fenerbahçe'de itirazlarına devam eden Çağlar Söyüncü, sarı kart gördü.







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