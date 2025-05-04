Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, 37. dakikada bir pozisyonda penaltı bekledi.
Savunmanın arkasına gönderilen Youssef En-Nesyri, topa yetişmek isterken Mert Günok ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda hakem Yasin Kol'a penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.
Fenerbahçe'de itirazlarına devam eden Çağlar Söyüncü, sarı kart gördü.
Savunmanın arkasına gönderilen Youssef En-Nesyri, topa yetişmek isterken Mert Günok ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda hakem Yasin Kol'a penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.
Fenerbahçe'de itirazlarına devam eden Çağlar Söyüncü, sarı kart gördü.