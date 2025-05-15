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Tolunay Kafkas: "Galatasaray tek takım olma yolunda"

Spor yorumcusu Tolunay Kafkas, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında kupa finalini kazandığı maçın ardından yorumlarda bulundu.

calendar 15 Mayıs 2025 10:35
Fotoğraf: AA
Tolunay Kafkas: 'Galatasaray tek takım olma yolunda'
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A Spor yorumcusu Tolunay Kafkas, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Kafkas'ın açıklamaları şu şekilde: 

"GALATASARAYLI OLMAK AYRICALIK HALİNE GELİYOR"

"Galatasaraylı olmak şu dönemde bir ayrıcalık haline geliyor. Diğer takımlar bu yarışın içinde mutlaka olmalı."

"HERKES GALATASARAY'I ALKIŞLAMALI"

"Herkes Galatasaray'ı alkışlamalı. Hak ederek kupayı kazandılar. Hak ederek de lig şampiyonu olacaklar."

"TEK TAKIM OLMA YOLUNA GİDİYORLAR"

"Galatasaray tek takım olma yoluna gidiyor! Diğer takımlar bu yarışa ortak olmalı, Galatasaray seviyesine çıkmalılar. Heyecan olsun." ifadelerini kullandı. 

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