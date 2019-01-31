Tolgay Arslan'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Devre arası transfer döneminin son gününd Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Twitter adresinden paylaşımda bulundu.
Beşiktaş taraftarlarına seslenen Tolgay, şu sözleri kullandı;
''4 sene boyunca Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Başta Nevzat Demir Tesislerinde çalışan; Aşçı, güvenlik, garson ve malzemeci ağabeylerime teşekkür ederim. En son teşekkür ise beni zor zamanlarımda destekleyen Beşiktaş taraftarına. Hakkınızı helal edin.''
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Beşiktaş taraftarlarına seslenen Tolgay, şu sözleri kullandı;
''4 sene boyunca Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Başta Nevzat Demir Tesislerinde çalışan; Aşçı, güvenlik, garson ve malzemeci ağabeylerime teşekkür ederim. En son teşekkür ise beni zor zamanlarımda destekleyen Beşiktaş taraftarına. Hakkınızı helal edin.''
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın