Tolgay Arslan'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Devre arası transfer döneminin son gününd'tanye transfer olan, Twitter adresinden paylaşımda bulundu.Beşiktaş taraftarlarına seslenen Tolgay, şu sözleri kullandı;''4 sene boyunca Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Başta Nevzat Demir Tesislerinde çalışan; Aşçı, güvenlik, garson ve malzemeci ağabeylerime teşekkür ederim. En son teşekkür ise beni zor zamanlarımda destekleyen Beşiktaş taraftarına. Hakkınızı helal edin.''