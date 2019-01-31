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Tolgay Arslan'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, siyah beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Kaynak: Sporx.com
Tolgay Arslan'dan Beşiktaş taraftarına mesaj
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31 Ocak 2019 22:31
Devre arası transfer döneminin son gününd Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Twitter adresinden paylaşımda bulundu.

Beşiktaş taraftarlarına seslenen Tolgay, şu sözleri kullandı;

''4 sene boyunca Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Başta Nevzat Demir Tesislerinde çalışan; Aşçı, güvenlik, garson ve malzemeci ağabeylerime teşekkür ederim. En son teşekkür ise beni zor zamanlarımda destekleyen Beşiktaş taraftarına. Hakkınızı helal edin.''



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