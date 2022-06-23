Tolga Ciğerci'nin yeni adresi belli oldu

Medipol Başakşehir'den ayrılanile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Geçen sezonyönetiminde rekor yenilmezlik serisine imza atan Antalyaspor, bonservisi elinde olanile büyük ölçüde anlaşma sağladı.Kırmızı-beyazlı ekip, Tolga Ciğerci'yi içinde Galatasaray'ın da bulunduğu birçok kulübün radarında yer alanalternatifi olarak düşünüyor.Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 32 maçta süre alan Tolga Ciğerci, 1 gol ve 1 asistle oynadı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önceveformaları giymiş, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.