Tolga Ciğerci'nin yeni adresi belli oldu

Medipol Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Geçen sezon Nuri Şahin yönetiminde rekor yenilmezlik serisine imza atan Antalyaspor, bonservisi elinde olan Tolga Ciğerci ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Tolga Ciğerci'yi içinde Galatasaray'ın da bulunduğu birçok kulübün radarında yer alan Fernando Martins'in alternatifi olarak düşünüyor.
32 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİSTLİK PERFORMANS
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 32 maçta süre alan Tolga Ciğerci, 1 gol ve 1 asistle oynadı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymiş, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Tolga Ciğerci'yi içinde Galatasaray'ın da bulunduğu birçok kulübün radarında yer alan Fernando Martins'in alternatifi olarak düşünüyor.
32 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİSTLİK PERFORMANS
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 32 maçta süre alan Tolga Ciğerci, 1 gol ve 1 asistle oynadı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymiş, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.