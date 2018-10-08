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Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'ye katıldı!

Sakatlığının tedavisi için gittiği Almanya'dan dönen Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolga Ciğerci, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA
Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'ye katıldı!
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08 Ekim 2018 16:17
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolga Ciğerci, sakatlığının tedavisi için gittiği Almanya'dan döndü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tedavisini Almanya'da tamamlayan Tolga'nın bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geldiği belirtildi.

Takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Tolga Ciğerci'nin, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli'yle de sohbet ettiği kaydedildi.

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