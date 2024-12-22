TOFAŞ, Türk Telekom karşışında kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında TOFAŞ, sahasında Türk Telekom'u 93-82'lik skorla mağlup etti. Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: Brien 27, Trifunovic 27, Yiğitcan Saybir 12, Perez 2, Pasecniks 3, Berk Demir 8, Özgür Cengiz 7, Bankston 4, Cem Küçüközkan 3, Demircan Demir
Türk Telekom: Alexander 17, Brown 9, Makoundou 8, İsmet Akpınar 10, Smith 1, Hanian 4, Melih Tunca 13, Bess 9, Mahir Ağva 9, Berkan Durmaz 2
1. Periyot: 25-21
Devre: 46-40
3. Periyot: 66-57
Beş faulle çıkan: 34.15 Makoundou (Türk Telekom), 39.18 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)
Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: Brien 27, Trifunovic 27, Yiğitcan Saybir 12, Perez 2, Pasecniks 3, Berk Demir 8, Özgür Cengiz 7, Bankston 4, Cem Küçüközkan 3, Demircan Demir
Türk Telekom: Alexander 17, Brown 9, Makoundou 8, İsmet Akpınar 10, Smith 1, Hanian 4, Melih Tunca 13, Bess 9, Mahir Ağva 9, Berkan Durmaz 2
1. Periyot: 25-21
Devre: 46-40
3. Periyot: 66-57
Beş faulle çıkan: 34.15 Makoundou (Türk Telekom), 39.18 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)