TOFAŞ, Türk Telekom karşışında kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında TOFAŞ, Türk Telekom'u 93-82 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ, Türk Telekom karşışında kazandı
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22 Aralık 2024 21:16
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında TOFAŞ, sahasında Türk Telekom'u 93-82'lik skorla mağlup etti.  Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: Brien 27, Trifunovic 27, Yiğitcan Saybir 12, Perez 2, Pasecniks 3, Berk Demir 8, Özgür Cengiz 7, Bankston 4, Cem Küçüközkan 3, Demircan Demir

Türk Telekom: Alexander 17, Brown 9, Makoundou 8, İsmet Akpınar 10, Smith 1, Hanian 4, Melih Tunca 13, Bess 9, Mahir Ağva 9, Berkan Durmaz 2

1. Periyot: 25-21

Devre: 46-40

3. Periyot: 66-57

Beş faulle çıkan: 34.15 Makoundou (Türk Telekom), 39.18 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)

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