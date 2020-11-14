TOFAŞ, sahasında 99 sayı atarak kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, OGM Ormanspor'u 17 sayı farkla yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ, sahasında 99 sayı atarak kazandı
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14 Kasım 2020 19:53
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, OGM Ormanspor'u 99-82 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan OGM Ormanspor, dış atışlardan bulduğu 3 sayılık 3 isabetle seri yakaladı ve 4. dakikayı 11-3 önde geçti. Rakibinin iyi başlangıcı karşısında daha kontrollü oynayan TOFAŞ, özellikle Berkan Durmaz ile etkili olsa da OGM Ormanspor çeyreği 28-24 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin başlarında iyi oynayan konuk ekip, pota altında Cevher Özer ve Hagins ile skor üreterek 12. dakikayı 32-26 üstün geçti. Bu çeyrekte Purcell ile rakibine karşılık veren TOFAŞ, 13. dakikada öne geçmeyi başardı: 33-32. Bursa temsilcisi, son bölümde bir de 8-0'lık seri yakaladı ve ilk yarıyı 52-43 galip bitirdi.

Üçüncü periyotta TOFAŞ oyundaki hakimiyeti tamamen eline aldı. Soyunma odasına gidilirken yakaladığı seriyi 18-0'a kadar çıkaran ev sahibi ekip, 23. dakikada aradaki farkı 19 sayıya (62-43) yükseltti. Hem savunmada hem hücumda daha rahat oynayan TOFAŞ, final periyoduna 76-58 önde girdi.

Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına müsade etmeyen TOFAŞ, salondan 99-82 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak

TOFAŞ: Purcell 25, Berkan Durmaz 12, Berk Uğurlu 7, Christon 10, Simmons 12, Omot 11, Batın Tuna, Alihan Demir, Mert Konuk 3, Kilpatrick 17, Muhsin Yaşar 2

OGM Ormanspor: Holloway 13, Kikanovic 16, Kidd 16, Erol Can Çinko 9, Cevher Özer 12, Hagins 9, Efe Ergi Tırpancı 2, Mert Alemdar, Tuhahan Dikmen, Kadir Bayram, Yiğit Baran Sarıkaya 5

1. Periyot: 24-28

Devre:  52-43

3. Periyot: 76-58

Beş faulle çıkanlar: 33.37 Muhsin Yaşar, 36.35 Simmons, 38.57 Omot (TOFAŞ)



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