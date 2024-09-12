TMOK'tan Fenerbahçe Kulübü'ne altın yıldızlı bayrak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonunun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve fair play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı "Şeref Bayrağı" organizasyonunda birinci Fenerbahçe Kulübü oldu.



TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, ikinci başkan Bilge Donuk, başkan yardımcıları Remzi Yılmaz ve Sevim Güllü'nün katılımıyla Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Şeref Bayrağı"na Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kadar sahip olacak kulüpler duyuruldu.



Yurt çapındaki 1364 spor kulübünün 2021-2024 yılları arasında değerlendirildiği süreç sonunda Türkiye çapındaki 54 kulüp, yarışmaya aday olarak seçildi. TMOK Fair Play Komisyonunun bu adayların faaliyetlerini değerlendirerek verdiği karar sonucunda 16 kulüp finallere kaldı. Süreç sonunda ise Fenerbahçe Kulübü, birinci olarak altın yıldızlı bayrağın sahibi oldu. Ayrıca sarı-lacivertli kulüp, önceki "Şeref Bayrağı"nı da aldığı için bayrağında iki yıldız taşımaya hak kazandı. İkinci olan İBB Spor Kulübü gümüş yıldızlı bayrağı, ENKA Spor Kulübü de bronz yıldızlı bayrağı aldı.



TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, olimpik branşların öneminde dikkati çekerek, "Futbol, voleybol ve basketbolda tek başına şampiyon olmak işe yaramıyor. Kulüpleri tam spor kulübü haline getirmek lazım. Kulüpler, bu ödülü kazanmak için fair play kurallarına uymak zorunda. Aynı zamanda da olimpiyatlara fazla sporcu göndermeliler. Bu sene statüde değişiklik yaptık. Geçen sene sadece Fenerbahçe ödül aldı. Bu sene 3 kulübe ödül vereceğiz. Bu ödül törenlerini de kulüplerin kendi yerlerinde yapacağız." ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM



Öte yandan Sarı-Lacivertli kulüp de konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.



İşte o paylaşım;



"Millî takımlara en çok sporcu gönderen, Olimpiyatlara, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına giden sporcularıyla ülkesinin medarı iftiharı olan,



Olimpik branşlara rekor sayıda sporcusuyla büyük katkılar veren Fenerbahçemiz, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından "2024 yılı Fair Play Altın Şeref Bayrağı Ödülü'ne" layık görüldü.



1500'e yakın spor kulübünün değerlendirildiği süreç sonunda Kulübümüz,



ülkemizin en başarılı spor kulübü seçilerek Fair Play Altın Şeref Bayrağını 4 yıl boyunca gönderinde dalgalandırmaya hak kazandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü gümüş, Enka Spor Kulübü de bronz Şeref Bayrağının sahibi oldu.



Fenerbahçemiz Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sonrasında ilk Şeref Bayrağı'na hak kazanmış ve altın yıldızlı bayrağı göndere çekmişti.



Bu yıl da ilk sıraya hak kazanan Fenerbahçemiz iki altın yıldızlı bayrağı tesisimizde dalgalandıracak.



Öte yandan Fair Play Şeref Bayrağı Diploması da müzemizdeki yerini alacak.



Ödül törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacak.



Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe olarak kurulduğumuz ilk günden beri Fair Play ruhuyla gelecek nesillere ilham kaynağı, gelecek kuşaklara sporda fener olmak; aydın ve başarılı sporcular yetiştirmek için Atamızdan aldığımız güç ve vatanımızdan aldığımız sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz."





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