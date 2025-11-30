30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
0-02'
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
0-01'
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
0-031'
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-271'
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
2-030'
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Tire 2021 FK'dan hakem isyanı!

Eskişehirspor maçındaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Tire 2021 FK, hataların sonucu etkilediğini belirterek ilgili hakemler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

calendar 30 Kasım 2025 14:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Eskişehirspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Tire 2021 FK'da maçın hakemlerine tepki gösterildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirspor karşılaşmasında yaşanan hakem yönetimi, sadece maçın sonucunu değil, Türk futboluna olan güveni de derinden sarsmıştır. Müsabakanın Orta Hakemi İsmail Güzel ve Yardımcı Hakemi Yaşar Can Daşdelen, tüm kamuoyunun gözleri önünde kabul edilmesi mümkün olmayan kararlar vermiştir. Maçın kritik anlarında rakip oyuncunun pozisyona giderken eliyle topu kesmesi, bu ihlalin yardımcı hakemin tam görüş alanında gerçekleşmesine rağmen ikinci sarı kartla oyun dışı bırakılmaması, futbol kurallarına açıkça aykırıdır" denildi.

Tire temsilcisinden yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi, "Hatalar zinciri, yediğimiz gol öncesinde rakip oyuncunun topu elle kontrol etmesi ve hakemin bu pozisyonu doğrudan önünde görmesine rağmen oyunu devam ettirerek golü geçerli saymasıyla zirveye ulaşmıştır. Bu karar, maçın skorunu doğrudan etkilemiş, emek ve mücadelenin önüne geçmiştir. Kulübümüz, ilgili hakemler hakkında resmi suç duyurusunda bulunacak ve sürecin tüm aşamalarını titizlikle takip edecektir. Adaletin tesis edilmesi adına tüm gerekli adımlar atılacaktır. Tire Futbol Kulübü olarak, sahadaki alın terinin, emeğin ve mücadelenin karşılığının masa başında veya çalınan düdüklerle heba edilmesine asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
