Tilbe Şenyürek: 'Yarı finale kalmak için çıkacağız'

- "Hedefler bitmedi"

- "Psikolojik olarak da kendimizi turnuvaya hazırladık"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın pota altı oyuncusu Tilbe Şenyürek, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin bitmediğini ve yarın İtalya ile oynanacak karşılaşmayı kazanarak yarı finale kalmak istediklerini söyledi.Tilbe Şenyürek, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından İtalya maçına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.İtalya karşısında ellerinden geleni yapacaklarını ve en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını belirten Tilbe,diye konuştu.Takım olarak gösterdikleri performansla gurur duyduğunu dile getiren milli basketbolcu, turnuvadaki hedeflerinin bitmediğini vurguladı.Çeyrek final maçına hazır olduklarını kaydeden Tilbe Şenyürek,değerlendirmesinde bulundu.Milli takımın grup aşamasındaki sayı, şut ve ribaunt gibi birçok istatistikte üst sıralarda yer almasının, turnuvaya iyi hazırlandıklarını kanıtladığını belirten Tilbe, sözlerini şöyle tamamladı: