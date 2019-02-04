Bilyoner.com'da EuroLeague şampiyonluk oranları, THY EuroLeague'in 22. hafta öncesi yeniden güncellendi.
İlk sırada Fenerbahçe Beko kalmaya devam ederken oranı 2.70 oldu. İkinci sırada 3.20 oran ile CSKA Moskova, 3.50 oran ile Real Madrid yer aldı.
Temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu kez tek başına 4. ve Final Four adayı olarak 8.50 oranla sıralamasını yükseltti.
İşte THY EuroLeague şampiyonluk oranları:
2.70 Fenerbahçe
3.20 CSKA Moskova
3.50 Real Madrid
8.50 Anadolu Efes
11.00 Olympiakos
11.00 Barcelona
25.00 Baskonia
30.00 Panathinaikos
35.00 Maccabi
35.00 Milano
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İlk sırada Fenerbahçe Beko kalmaya devam ederken oranı 2.70 oldu. İkinci sırada 3.20 oran ile CSKA Moskova, 3.50 oran ile Real Madrid yer aldı.
Temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu kez tek başına 4. ve Final Four adayı olarak 8.50 oranla sıralamasını yükseltti.
İşte THY EuroLeague şampiyonluk oranları:
2.70 Fenerbahçe
3.20 CSKA Moskova
3.50 Real Madrid
8.50 Anadolu Efes
11.00 Olympiakos
11.00 Barcelona
25.00 Baskonia
30.00 Panathinaikos
35.00 Maccabi
35.00 Milano
BİLYONER.COM'DAN EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUK BAHSİ OYNAMAK İÇİN TIKLA!
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın