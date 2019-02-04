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THY EuroLeague'de favori belli oldu!..

Türkiye'den son finalist Fenerbahçe'nin yanı sıra Anadolu Efes ve Darüşşafaka'nın yer aldığı THY EuroLeague'de şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Bilyoner'de THY EuroLeague şampiyonluk oranları...

Kaynak: Sporx.com
THY EuroLeague'de favori belli oldu!..
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04 Şubat 2019 15:29
Bilyoner.com'da EuroLeague şampiyonluk oranları, THY EuroLeague'in 22. hafta öncesi yeniden güncellendi.

İlk sırada Fenerbahçe Beko kalmaya devam ederken oranı 2.70 oldu. İkinci sırada 3.20 oran ile CSKA Moskova, 3.50 oran ile Real Madrid yer aldı.

Temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu kez tek başına 4. ve Final Four adayı olarak 8.50 oranla sıralamasını yükseltti.

İşte THY EuroLeague şampiyonluk oranları:

2.70 Fenerbahçe
3.20 CSKA Moskova
3.50 Real Madrid
8.50 Anadolu Efes
11.00 Olympiakos
11.00 Barcelona
25.00 Baskonia
30.00 Panathinaikos
35.00 Maccabi
35.00 Milano

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