BİLYONER.COM'DAN EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUK BAHSİ OYNAMAK İÇİN TIKLA!

Bilyoner.com'da EuroLeague şampiyonluk oranları, THY EuroLeague'in 22. hafta öncesi yeniden güncellendi.İlk sırada Fenerbahçe Beko kalmaya devam ederken oranı 2.70 oldu. İkinci sırada 3.20 oran ile CSKA Moskova, 3.50 oran ile Real Madrid yer aldı.Temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu kez tek başına 4. ve Final Four adayı olarak 8.50 oranla sıralamasını yükseltti.2.70 Fenerbahçe3.20 CSKA Moskova3.50 Real Madrid8.50 Anadolu Efes11.00 Olympiakos11.00 Barcelona25.00 Baskonia30.00 Panathinaikos35.00 Maccabi35.00 Milano