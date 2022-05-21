Belgrad'da düzenlenen ve Anadolu Efes'in şampiyon olduğu 2022 THY EuroLeague Final Four'da ve playofflarda oynanan en iyi oyunları izliyoruz.
THY EuroLeague Final Four ve playofflarının en iyi anları
Anadolu Efes'in şampiyon olduğu THY EuroLeague Final Four'da ve playofflarda oynanan en iyi oyunları izliyoruz.
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21 Mayıs 2022 23:40
- 01:03 Badminton'da milli sporculardan tam 5 madalya!
- 00:59 Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası sona erdi
- 00:50 Milli okçulardan, Fransa'da 15 madalya
- 00:49 TBESF Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi
- 00:44 Keçiörengücü Taner Taşkın ile uzattı!
- 00:40 Serdar Aziz: "İyi bir tatili hak ettik"
- 00:39 Enner Valencia: "Hedefimiz Devler Ligi'nde gruplara kalmak"
- 00:39 Ferdi Kadıoğlu: "Seneye daha iyi olacağız"
- 00:39 "Dursunaldo'yu G.Saray'dan sonra daha çok sevdiler"
- 00:35 Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında konuştu
- 00:34 U21 Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda
- 00:33 Tekvandoda milli sporculardan 4 madalya!
- 00:31 Lazio beraberlikle Avrupa Ligi biletini kaptı
- 00:29 MKE Ankaragücü, kupasını aldı
- 00:27 Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin sahibi Lyon!
- 00:18 Ankaragücü'ne yeni stat müjdesi!
- 00:15 Marsilya 4-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nde
- 00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kutladı!
- 00:05 Almanya Kupası'nda şampiyon Leipzig
- 23:55 Lille son saniyede yıkıldı!
- 23:54 Mbappe'ye sözleşme dopingi: Hat-trick
- 23:48 ÖZET İZLE: Juventus, mağlubiyetle tamamladı
- 23:40 THY EuroLeague Final Four ve playofflarının en iyi anları
- 23:37 THY EuroLeague Final Four'un en iyi asistleri
- 23:35 Final Four'un MVP'si Micic
- 23:33 THY EuroLeague Final Four'un en iyi smaçları
- 23:28 Doğuş Balbay'dan kupa töreninde jest!
- 23:28 THY EuroLeague Final Four'un en iyi 3'lükleri
- 23:24 Rodrigue Beaubois: "Hayalini bile kuramazdım"
- 23:17 TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik
- 23:17 Chris Singleton: "Şampiyonluk güzel"
- 23:12 Tekvandoda Gamze Gürdal'dan altın madalya!
- 23:10 James Anderson: "İnanmaktan hiç vazgeçmedik"
- 23:07 Spor Toto 1. Lig'de görünüm
- 23:05 Adrien Moerman: "Avrupa'yı domine ediyoruz"
- 23:01 Hentbolda şampiyon Kastamonu kupasını aldı!
- 22:56 Vasilije Micic: "Tarif edecek kelime yok, tarih yazdık"
- 22:51 Shane Larkin'den şampiyonluk sözleri: "Tarih yazdık"
- 22:50 Beşiktaş taraftarından yönetime tepki!
- 22:49 Ergin Ataman'dan Türkiye'ye mesaj; "Eylül'de de şampiyonuz"
- 22:48 Beşiktaş'ta Larin'e ıslıklı veda
- 22:46 Beşiktaş'ta Ismael iç sahada 5 puan topladı
- 22:43 Alper Yılmaz: "Anadolu Efes'e ve Türkiye'ye armağan olsun"
- 22:40 Hidayet Türkoğlu: "Herkesi ne kadar kutlasak azdır"
- 22:38 İlhan Palut'tan Abdülkerim Bardakçı açıklaması
- 22:38 Bryant Dunston: "Hiç kolay değildi"
- 22:34 Elijah Bryant: "Hoca bize güzel ve büyük enerji verdi"
- 22:28 Anadolu Efes kazandı, kupa sayısı 12 oldu
- 22:23 Ergin Ataman, tarihe geçti
- 22:21 Önder Özen'den Beşiktaş değerlendirmesi
- 22:19 Metin Tekin'den Beşiktaş değerlendirmesi
- 22:18 Ergin Ataman'dan Avrupa'da 5. şampiyonluk
- 22:14 Anadolu Efes, üst üste şampiyon olan 10. takım
- 22:10 Pablo Laso: "Anadolu Efes'i tebrik ederim, bu kadar"
- 22:10 Anadolu Efes'ten Avrupa'da 3. kupa
- 22:07 ÖZET İZLE: Anadolu Efes üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
- 22:06 Önder Özen'den Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 22:06 İlhan Palut'tan Avrupa ve transfer sözleri!
- 22:04 Vasilije Micic: "Kelimelerim bitti"
- 22:02 Tibor Pleiss: "Üst üste iki! İnanılmaz!"
AVRUPA'DAN FUTBOL
Lazio beraberlikle Avrupa Ligi biletini kaptı
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin sahibi Lyon!
Marsilya 4-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nde
Almanya Kupası'nda şampiyon Leipzig
Lille son saniyede yıkıldı!
Mbappe'ye sözleşme dopingi: Hat-trick
ÖZET İZLE: Juventus, mağlubiyetle tamamladı
Kylian Mbappe, PSG'de kaldı!
Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne
Barça yıldızları satıyor! Hedef 140 milyon euro gelir...
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