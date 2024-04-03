THY EuroLeague'de son 2 hafta heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY EuroLeague'de normal sezonun son 2 haftasına girilirken, play-off ve play-in'e kalma yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor.



Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de iddialı olduğu son iki haftada kritik maçlar oynanacak. İki Türk ekibinden play-off'a doğrudan girmek isteyen Fenerbahçe Beko ile play-in'e kalmak için mücadele eden Anadolu Efes, 5 Nisan Cuma günü İstanbul derbisinde karşı karşıya gelecek.



Toplam 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanan normal sezonda bu dönem yeni bir play-off formatına geçildi. NBA'den örnek alınarak uygulanan yeni sistemde sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar doğrudan play-off'a kalıyor. Normal sezonda 7 ila 10. sıradaki takımlar ise play-in oynayacak.



Sezonu 7. ve 8. sırada bitiren takımlar tek maçlı eleme sistemiyle karşılaşacak. Maçı kazanan takım play-off'a kalacak. Kaybeden ise sezonu 9 ve 10. sırada bitiren takımlar arasında oynayacak maçı kazanan ekiple play-off'un son biletini almak için sahaya çıkacak.



Son iki haftaya girilirken Fenerbahçe Beko 5'inci, Anadolu Efes ise 10'uncu sırada yer alıyor.



FENERBAHÇE'YE 1 GALİBİYET YETİYOR



Fenerbahçe Beko, doğrudan play-off'a kalmak için büyük bir avantaja sahip.



Sarı-lacivertli takım, bu hafta sahasında Anadolu Efes'le, gelecek hafta ise deplasmanda Olympiakos'la karşılaşacak. Bu iki maçta alınacak bir galibiyet, Fenerbahçe Beko'yu doğrudan play-off'a taşıyacak.



Anadolu Efes'le 5 Mart Cuma günü karşılaşacak Fenerbahçe Beko, bu maçtan önce de play-off'u garantileyebilir. İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın 4 Mart Perşembe günü deplasmanda Barcelona'ya kaybetmesi durumunda, sarı-lacivertliler normal sezonu ilk 6'da bitirmeyi garantileyecek.



Fenerbahçe, play-off'a doğrudan katılamazsa, play-in yoluyla son 8 takım arasına kalmaya çalışacak.



PLAY-OFF'A 6 ADAY VAR



Doğrudan play-off'a kalmak için kalan 5 bileti almak için son 2 haftada 6 takımın şansı bulunuyor.



Normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Real Madrid, play-off etabında yer alacak. Real Madrid, Final Four'a kalabilmek için de play-in'den gelecek bir takımla play-off'ta karşılaşacak.



Diğer 5 bilete ise Panathinaikos AKTOR, Monaco, Barcelona, Fenerbahçe Beko, Olympiakos ve Maccabi Playtika talip.



Bu hafta Panathinaikos AKTOR, Monaco, Barcelona, Fenerbahçe Beko, Olympiakos rakiplerini yenmeleri durumunda ilk 6'yı garantileyecek ve doğrudan play-off'a kalacak. Bu durumda Maccabi Playtika ise 7. sıradan play-in'e girecek.



2 PLAY-IN BİLETİNE 7 ADAY



Bu sezon ilk kez oynanacak play-in için 7 takım kıyasıya mücadele veriyor.



İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna, play-in'i garantiledi. İtalyan ekibi 8. sıradaki pozisyonunu koruyarak play-off yarışında avantaj yakalamaya çalışacak.



Diğer son iki bilet için ise 7 aday var. Şu an 9. sıradaki Baskonia ile 10. sıradaki Anadolu Efes, kalan maçlarını kazanmaları durumunda play-in biletini alacak.



Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko ve içeride Kızılyıldız'la karşılaşacak. Baskonia ise deplasmanlarda Real Madrid ve Virtus Segafredo Bologna'yla iki zorlu maça çıkacak. Baskonia bu iki maçtan birini kazanırsa play-in'e kalacak. Anadolu Efes'e ise bir galibiyet yetmeyebilir.



Anadolu Efes'i bir galibiyet arkadan Zalgiris, EA7 Emporio Armani, Partizan, Valencia ile iki galibiyet arkada yer alan Bayern Münih takip ediyor.



Son iki haftada alınacak sonuçlara göre 5 takım aynı puana sahip olabilir. Bu durumda 5'li averaj sistemi devreye girecek.



Ligde son 3 sıradaki Kızılyıldız, LDLC ASVEL ve Alba Berlin'in ise bir iddiası bulunmuyor.



FINAL-FOUR BERLİN'DE



THY EuroLeague'de şampiyonu belirleyecek Dörtlü Final organizasyonu Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.



Ligde 12 Nisan'da sona erecek normal sezonun ardından tek maçlı play-in müsabakaları 16 ve 19 Nisan'da oynanacak. Ligde üç galibiyete gelecek takımın Dörtlü Final'e kalacağı play-off'lar da 23 Nisan-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



Dörtlü Final ise 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.





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