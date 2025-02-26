THY EuroLeague'de 27. hafta heyecanı perşembe günü başlayacak

THY EuroLeague'in 27. haftada Fenerbahçe Beko perşembe günü, Anadolu Efes ise cuma günü oynayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY EuroLeague'de 27. hafta heyecanı perşembe günü başlayacak
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26 Şubat 2025 12:50
Basketbol THY EuroLeague'de 27. hafta heyecanı, perşembe günü başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna perşembe günü ve 28 Şubat'ta oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko perşembe günü, Anadolu Efes ise 28 Şubat Cuma günü parkeye çıkacak.

Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, ligin 27. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika ile Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 25 maçta 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

İsrail temsilcisi ise 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, ALBA Berlin'i ağırlayacak

Anadolu Efes, ligin 27. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 26 haftalık bölümde 12 galibiyet, 14 mağlubiyetlik bir performans gösteren lacivert-beyazlılar, averajla 12. sırada kendine yer buldu.

Almanya ekibi ise 4 galibiyet 22 mağlubiyet ile 18. sırada yer alıyor.

Maç programı

THY EuroLeague'in 27. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

27 Şubat Perşembe:

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-AS Monaco (Fransa)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya)

23.00 Maccabi Playtika (İsrail)-Fenerbahçe Beko

28 Şubat Cuma:

20.30 Anadolu Efes-ALBA Berlin (Almanya)

22.00 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Baskonia (İspanya)

23.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

Puan durumu

Organizasyonda puan durumu şöyle:

  TAKIM O G M A Y AV
1 Olympiakos 26 19 7 2272 2129 143
2 Fenerbahçe Beko 25 17 8 2045 1997 48
3 Panathinaikos AKTOR 26 16 10 2263 2158 105
4 Monaco 26 16 10 2244 2140 104
5 Kızılyıldız 26 16 10 2109 2059 50
6 Bayern Münih 26 16 10 2238 2243 -5
7 Paris Basketbol 25 15 10 2135 2115 20
8 Partizan 26 14 12 2165 2064 101
9 Barcelona 26 14 12 2234 2154 80
10 EA7 Emporio Armani Milan 26 14 12 2215 2209 6
11 Real Madrid 26 13 13 2173 2130 43
12 Anadolu Efes 26 12 14 2203 2161 42
13 Zalgiris 26 12 14 2016 2039 -23
14 Baskonia 26 11 15 2101 2133 -32
15 LDLC Asvel 26 11 15 2078 2183 -105
16 Virtus Segafredo Bologna 26 7 19 2074 2183 -109
17 Maccabi Playtika 26 6 20 2191 2348 -157
18 ALBA Berlin 26 4 22 2020 2331 -311

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