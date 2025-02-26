Basketbol THY EuroLeague'de 27. hafta heyecanı, perşembe günü başlayacak.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna perşembe günü ve 28 Şubat'ta oynanacak maçlarla devam edilecek.



Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko perşembe günü, Anadolu Efes ise 28 Şubat Cuma günü parkeye çıkacak.



Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile karşılaşacak



Fenerbahçe Beko, ligin 27. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika ile Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.



Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.



Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 25 maçta 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.



İsrail temsilcisi ise 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor.



Anadolu Efes, ALBA Berlin'i ağırlayacak



Anadolu Efes, ligin 27. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



Ligde geride kalan 26 haftalık bölümde 12 galibiyet, 14 mağlubiyetlik bir performans gösteren lacivert-beyazlılar, averajla 12. sırada kendine yer buldu.



Almanya ekibi ise 4 galibiyet 22 mağlubiyet ile 18. sırada yer alıyor.



Maç programı



THY EuroLeague'in 27. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:



27 Şubat Perşembe:



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Zalgiris (Litvanya)



22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)



22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-AS Monaco (Fransa)



22.45 Real Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya)



23.00 Maccabi Playtika (İsrail)-Fenerbahçe Beko



28 Şubat Cuma:



20.30 Anadolu Efes-ALBA Berlin (Almanya)



22.00 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)



22.30 Partizan (Sırbistan)-Baskonia (İspanya)



23.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



