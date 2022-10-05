Basketbol THY Avrupa Ligi tarihinde en fazla şampiyonluğu İspanya ve İtalya ekipleri elde etti. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda İspanya ve İtalya'yı temsil eden takımlar, 13'er şampiyonlukla bu alanda liderliği paylaştı.



İTALYAN EKİPLERİNİN HASRETİ



İspanya takımları, son olarak 2017-2018 sezonunda Real Madrid ile bu sevinci yaşadı. İtalya ekiplerinin ise 2001 yılından bu yana şampiyonluk hasreti sürüyor. Kupada en son 2001'de Kinder Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya temsilcileri, o tarihten bu yana mutlu sona ulaşamıyor.



TÜRKİYE'NİN 3 KUPASI VAR



THY Avrupa Ligi'nde Türkiye, Anadolu Efes ile iki Fenerbahçe ile de bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Fenerbahçe 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak, Türkiye'ye bu organizasyonda ilk kupasını kazandırdı.



Sarı-lacivertliler, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i ardından Olympiakos'u mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.



Anadolu Efes ise son iki sezonda kupaya Türkiye'ye getirme başarısı gösterdi. Ergin Ataman yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, 2020-2021 sezonunda Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'de önce Rusya ekibi CSKA Moskova'yı, finalde de İspanya'dan Barcelona'yı yenerek kupaya ulaştı.



Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan Dörtlü Final'de Yunan ekibi Olympiakos'u yendikten sonra finalde İspanyol temsilcisi Real Madrid'e üstünlük sağlayarak kupasının sahibi oldu.



YUNAN EKİPLERİ 9 ŞAMPİYONLUK YAŞADI



Organizasyonda son olarak 2012 ve 2013 yıllarında Olympiakos ile şampiyonluğa ulaşan Yunanistan temsilcilerinin 9 kupası bulunuyor.



Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos 6 kez, Olympiakos ise 3 defa organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.



RUSYA'NIN 8 KUPASI VAR



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Rusya ekipleri, 8 şampiyonluk yaşadı.



Rusya takımlarının ulaştığı 8 şampiyonluğun tümünü CSKA Moskova elde etti. CSKA Moskova, son olarak 2018-2019'da mutlu sona ulaştı.



THY Avrupa Ligi'nde 6 kez kupayı kazanan İsrail ekiplerinin de tüm şampiyonluklarını Maccabi kazandı.



ÜLKELER VE ŞAMPİYONLUK SAYILARI



Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında ülkelerin şampiyonluk sayıları şöyle:



Ülke / Şampiyonluk

İspanya 13

İtalya 13

Yunanistan 9

Rusya 8

İsrail 6

Hırvatistan 5

Türkiye 3

Letonya 3

Gürcistan 1

Bosna Hersek 1

Sırbistan 1

Fransa 1

Litvanya 1



Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 6 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ