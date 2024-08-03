THSF İHA Türkiye Şampiyonası'nda sıralama heyecanı devam ediyor

İstanbul'da düzenlenen 2. etap sıralama yarışıyla, Türkiye'nin en hızlı 32 pilotu belirlenecek ve 10 Ağustos'taki finalde Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecekler.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THSF İHA Türkiye Şampiyonası'nda sıralama heyecanı devam ediyor
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03 Ağustos 2024 16:16
Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası, 2. sıralama etap yarışı gerçekleştirildi.

THSF'den yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz'da Ankara'da yapılan 1. etap sıralama yarışının 2'ncisi İstanbul'da Fatih Mimar Sinan Stadı'nda düzenlendi.

Sıralama yarışında elde edilecek zamanlar Ankara'daki yarışla bir araya getirilerek Türkiye'nin en hızlı 32 pilotu belirlenecek.

Belirlenen 32 pilot, 10 Ağustos tarihinde yine İstanbul'da Fatih Mimar Sinan Stadı'nda final yarışına katılarak Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.

Şampiyonada dereceye girecek pilotlar, 2025'te milli takım olarak Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

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