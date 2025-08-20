Thomas Reis: 'Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz'

UEFA Avrupa Lig play-off turu ilk maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk olacak Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis,dedi.Atina'daki Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Reis, geçen yıl Süper Lig'de harika bir sezon geçirdiklerini hatırlattı.Yarın oynayacakları karşılaşmadan zevk almaya çalışacaklarını vurgulayan Reis,ifadesini kullandı.Reis, geçen yıl oynadıkları şekli kesinlikle değiştirme konusunda düşüncelerinin olmadığını belirterek, şöyle devam etti:Samsunspor Takım Kaptanı Zeki Yavru ise kulüp tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadıklarını dile getirdi.Hem kendisi hem de takım adına gurur verici olduğunu aktaran Zekişeklinde konuştu.Zeki, 10 yıl sonra Avrupa'da oynamanın kendisi adına mutluluk verici olduğunu aktararak, şunları kaydetti: