Thomas Reis: 'İnancı hiçbir zaman kaybetmedik'

Trendyol Süper Ligin 26. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis de çılgın bir maç olduğunu söyledi.Ligin ilk yarısındaki maça benzer bir mücadele olduğunu aktaran Reis,dedi.İkinci yarıya iyi başladıklarını anlatan Reis, kendi hatalarından kaynaklanan bir gol yediklerini vurgulayarak,diye konuştu.