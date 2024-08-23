Detroit Pistons'ın efsane oyuncusu Isiah Thomas, modern NBA oyuncularının önceki dönemlerdeki oyunculara kıyasla neden daha hızlı göründüklerine dair fikirlerini sundu.



Minnesota Timberwolves süperstarı Anthony Edwards'ın, Michael Jordan'ın becerilerini günümüz oyuncularıyla karşılaştırmasıyla ilgili yorumlarına yanıt olarak Thomas, kural değişikliklerinin etkisine dikkat çekti:



"Daha fazla 'üzerinde durulan' tek beceri, sporcunun ve becerilerinin sihirli bir şekilde başka bir atletik türe dönüştüğü yanılsamasını yaratan 3 sayılık atış oldu."



Thomas, bu kural değişikliklerinin etkisini ayrıntılı olarak açıklayarak, savunmadaki teması sınırlayarak hücum oyuncularını desteklediğinin altını çizdi:



"Bugün, oyuncuları engellemek için elle tutma ve kavramayı yasaklayan kural değişikliği nedeniyle çok daha hızlı görünüyorlar."



Thomas bu durumu, kural değişikliklerinin wide-receiver'lara fayda sağladığı ve fazla temas korkusu olmadan daha fazla yarda ilerlemelerine olanak tanındığı Amerikan futboluna benzeterek de örnekledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU