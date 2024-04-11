Thomas Meunier'in ikinci baharı

Borussia Dortmund formasıyla son 1.5 sezonda çıktığı toplam 24 maçta 1 kez gol katkısı veren Belçikalı sağ bek Thomas Meunier, Trabzonspor'la çıktığı 8 maçta 4 asist yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Thomas Meunier'in ikinci baharı
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11 Nisan 2024 12:47
Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Thomas Meunier, kısa sürede farkını göstermişti. Bordo-mavili formayı ilk kez kupadaki Gençlerbirliği maçında giyen ve bu maçta ilk asistini yapan Belçikalı sağ bek, ardından ligde çıktığı ilk iki karşılaşmada da gol pasları vermişti.

Son Konyaspor maçında da Trezeguet'ye asist yapan 32 yaşındaki futbolcu böylelikle Trabzonspor'da 8 maçta 4 asist yaparak başarılı bir grafik çizdi.

Kariyerinde Brugge, PSG ve Dortmund gibi dev kulüplerde forma giyen ve birçok kupa kaldıran Meunier, son 1.5 sezonda Alman ekibi ile tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta sadece 1 asist yapabilmişti.

Deneyimli futbolcu bu anlamda Trabzonspor'da adeta ikinci baharını yaşarken ortaya koyduğu performans nedeniyle de futbol kamuoyunun takdirini topluyor.

Meunier, kulüp kariyerindeki en fazla gol katkısını 2017-18'de PSG formasıyla 24 maçta 4 gol, 4 asistle vermişti.

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