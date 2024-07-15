Thomas Meunier'de kritik hafta!

Trabzonspor'un yıldız sağ bek oyuncusu Thomas Meunier takıma katılmaya hazırlanıyor.
Adı sıkça transferle anılan Meunier'in sözleşmesinde yer alan 'serbest kalma' maddesi bu hafta sonu itibariyle pasife geçiyor.
ÇARŞAMBA TRABZON'A GELECEK
EURO 2024'de oynayamadığı için performans gösteremeyen Meunier'in çarşamba günü Trabzon'a gelip çalışmalara başlaması bekleniyor.
Oyuncunun Trabzon'a kampa dahil olmasıyla birlikte transfer dedikodularının da son bulacağı ifade ediliyor. (61saat)
Adı sıkça transferle anılan Meunier'in sözleşmesinde yer alan 'serbest kalma' maddesi bu hafta sonu itibariyle pasife geçiyor.
ÇARŞAMBA TRABZON'A GELECEK
EURO 2024'de oynayamadığı için performans gösteremeyen Meunier'in çarşamba günü Trabzon'a gelip çalışmalara başlaması bekleniyor.
Oyuncunun Trabzon'a kampa dahil olmasıyla birlikte transfer dedikodularının da son bulacağı ifade ediliyor. (61saat)
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