Thomas Meunier'de kritik hafta!

Thomas Meunier'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi bu hafta sonu itibarıyla bitecek.

, Fotoğraf; AA
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Thomas Meunier'de kritik hafta!
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15 Temmuz 2024 11:45
Trabzonspor'un yıldız sağ bek oyuncusu Thomas Meunier takıma katılmaya hazırlanıyor.

Adı sıkça transferle anılan Meunier'in sözleşmesinde yer alan 'serbest kalma' maddesi bu hafta sonu itibariyle pasife geçiyor.

ÇARŞAMBA TRABZON'A GELECEK

EURO 2024'de oynayamadığı için performans gösteremeyen Meunier'in çarşamba günü Trabzon'a gelip çalışmalara başlaması bekleniyor.

Oyuncunun Trabzon'a kampa dahil olmasıyla birlikte transfer dedikodularının da son bulacağı ifade ediliyor. (61saat)

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