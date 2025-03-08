Thiago Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması!

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Thiago Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması!
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08 Mart 2025 16:53
Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Atalanta maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız iyi gidiyor ve her açıdan gelişmeye devam etmeli. Fiziksel, teknik ve zihinsel olarak ilerliyor. Genç olduğu için muazzam bir büyüme potansiyeline sahip ve bunun farkında." sözlerini sarf etti.

Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan 19 yaşındaki Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.


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