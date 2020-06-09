TFF'de Fenerbahçe krizi sonrasında ilk istifa

Fenerbahçe ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasındaki tartışmanın ardından federasyonda flaş bir istifa geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Gürkan Teoman, bir dilekçeyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Gürkan Teoman'ın dilekçesinde, "Fenerbahçe bu ülkede FETÖ'ye karşı mücadelenin bayraktarı olmuş çok önemli bir kurumdur. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ve sonsuza dek Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına karşı yıkılmaz bir kale olarak kalacaktır. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe camiasının bir neferi olarak şahsımın duruşu, kutsal gördüğüm armamın yanıdır" ifadeleri yer aldı.
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Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Gürkan Teoman, bir dilekçeyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Gürkan Teoman'ın dilekçesinde, "Fenerbahçe bu ülkede FETÖ'ye karşı mücadelenin bayraktarı olmuş çok önemli bir kurumdur. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ve sonsuza dek Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına karşı yıkılmaz bir kale olarak kalacaktır. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe camiasının bir neferi olarak şahsımın duruşu, kutsal gördüğüm armamın yanıdır" ifadeleri yer aldı.
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