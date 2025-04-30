TFF, Ziraat Türkiye Kupası final maçı organizasyon toplantısı düzenledi

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep'te yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının organizasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF, Ziraat Türkiye Kupası final maçı organizasyon toplantısı düzenledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2025 18:23
Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep'te yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının organizasyon toplantısı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Kupası final müsabakasına ilişkin organizasyon toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Erkan Kıraç'ın yanı sıra finalist kulüplerin yetkilileri ve TFF profesyonelleri katıldı.

Tribün dağılımı, bilet fiyatları, bilet satış usulü ve kulüplere verilecek akreditasyon kartlarının belirlendiği toplantıda genel güvenlik, protokol tribünü ve localar, müsabakadan bir gün önce yapılacak basın toplantısı ve antrenmanlarla kupa seremonisi konu başlıkları görüşüldü.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.