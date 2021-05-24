TFF, yeni yabancı kararını askıya aldı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'deki yabancı kuralının gelecek sezon için de değiştirilmeyeceğini ve yürürlükteki kuralının aynen uygulanmaya devam edeceğini dile getirdi.



YABANCI KURALI DEĞİŞECEKTİ



"Gelecek sezon için alınan bir karar vardı. 14 sözleşme yapabilecek ama en fazla 8 yabancı sahada olacaktı. Kulüplerden talep geldi. Pandemi nedeniyle 1 yıl öteledik bunu. Bu yılı konuşalım. Bu yıl neler olmuş? Oynanan tüm maçlarda yabancı ortalama 7.12. Şampiyon Beşiktaş, 8.48 yabancı ile oynamış. Galatasaray, 6.95 ile oynamış. Fenerbahçe, 5.5 ile oynamış. Trabzonspor 7.15 ile oynamış. Süper Lig'de ilk 11'de en fazla yabancı sayısı ortalaması Hatayspor'da, 9.23. En az oynatan Göztepe olmuş, 4.98. Göztepe'yi, Fenerbahçe'yi kutlamak lazım.



KULÜPLER BİRLİĞİ: 14 YABANCI



"Bir de Altınordu'yu kutlamak lazım. Hiç yabancısı yok. Playoff finali oynuyor. Belki Süper Lig'e gelecek. Bu yıl ne yapacağız. Görüşme halindeyiz. Kulüpler Birliği mektup yazdı, aynen devam etsin diyor. 14 yabancı olsun diyor. Yarın öbür gün kararını vereceğiz. Kulüpler ile temas halindeyiz. 'Bunu yine uygulamayın, pandemi var, maliyetler artacak, Türk futbolcuların maliyetleri çok yükselecek, biz zaten mali olarak sıkıntıdayız' dediler. Bu öneriyi düşünüyoruz."



SÜLEYMAN HURMA'NIN TALEBİ



Süleyman Hurma bana geldi, 'Lütfen el vurma, bu sistem devam etsin' diyor. Bende çok önemli 5 çocuk yetişti diyor. Ümit Milli Takıma çağrıldılar. Bendeki yabancılara baka baka, Biglia'ya baka baka iyi oyuncu oldular' diyor. Süleyman Hurma Bey'in futbol bilgisini takdir ederim. Takımı nereden nereye getirdi. Böyle düşünceler var. Doğru mu, olabilir. Yanlış mı bilemem. Düşüncelerini doğru bir şekilde aktarıyor. Bunun geniş platformda tartışılması lazım. Fenerbahçe 5.7'yle, Göztepe 4.8'le oynamış. Bunlara destek olmak lazım.



