TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, üç hakemin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
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11 Aralık 2020 14:57
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan 3 hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.



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