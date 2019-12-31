TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı!

2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi. İşte TFF'den yapılan açıklama...
Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:
2019-2020 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranları (2019-2020 sezonu için % 30) profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından yukarıda açıklanmış olan takım harcama limitlerine dahil edilir.
İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Süper Lig kulüpleri, Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/İ Maddesi hükümlerine göre tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurula sunmak ile yükümlüdür. Kulüplerin futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitlerini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir.
*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.
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Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:
| Kulüp Adı
|
Takım Harcama Limiti
| 1.GALATASARAY A.Ş.
|
451.659.184-TL
| 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
179.821.014-TL
| 3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
275.335.170-TL
| 4.TRABZONSPOR A.Ş.
|
126.552.658-TL
| 5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR
|
97.575.509-TL
| 6.FENERBAHÇE A.Ş.
|
224.731.066-TL
| 7.ANTALYASPOR A.Ş.
|
59.355.091-TL
| 8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|
83.192.355-TL
| 9.AYTEMİZ ALANYASPOR
|
100.032.618-TL
| 10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|
69.092.764-TL
| 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
121.001.299-TL
| 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
82.439.445-TL
| 13.MKE ANKARAGÜCÜ
|
83.167.107-TL
| 14.KASIMPAŞA A.Ş.
|
90.647.027-TL
| 15.GÖZTEPE A.Ş.
|
88.726.737-TL
| 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|
96.545.656-TL
| 17.GENÇLERBİRLİĞİ
|
84.125.951-TL
| 18.YUKATEL DENİZLİSPOR
|
78.184.551-TL
İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Süper Lig kulüpleri, Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/İ Maddesi hükümlerine göre tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurula sunmak ile yükümlüdür. Kulüplerin futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitlerini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir.
*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.
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