TFF, Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.



Maç: Trabzonspor - Hatayspor



Dakika: 26



Danilo Sikan'ın vuruşunda Alper Akarsu elle müdahale sonucu Trabzonspor lehine penaltı kararı verdi.



VAR: "Alper, penaltı yok. Sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Sana dize teması göstereceğim ve sonra sapma var kolda. Dize kontak noktasını görüyorsun ve sonra sapma var kolda. Sana göstereceğim."



Alper Akarsu: "Evet görüyorum, penaltı kararını iptal ediyorum. Teşekkür ederim."



Dakika: 49



Ceza sahası içerisinde Simon Banza yerde kaldı ve Alper Akarsu Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.



VAR: "Alper, penaltı yok. Sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Sana iki açı göstereceğim."



Alper Akarsu: "Evet görüyorum, kararım penaltı iptali. Teşekkür ederim."









