TFF, Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

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TFF, Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
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11 Mart 2025 20:17
Son güncelleme 11 Mart 2025 20:25
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Maç: Trabzonspor - Hatayspor

Dakika: 26

Danilo Sikan'ın vuruşunda Alper Akarsu elle müdahale sonucu Trabzonspor lehine penaltı kararı verdi.

VAR: "Alper, penaltı yok. Sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Sana dize teması göstereceğim ve sonra sapma var kolda. Dize kontak noktasını görüyorsun ve sonra sapma var kolda. Sana göstereceğim."

Alper Akarsu: "Evet görüyorum, penaltı kararını iptal ediyorum. Teşekkür ederim."

Dakika: 49

Ceza sahası içerisinde Simon Banza yerde kaldı ve Alper Akarsu Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

VAR: "Alper, penaltı yok. Sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Sana iki açı göstereceğim."

Alper Akarsu: "Evet görüyorum, kararım penaltı iptali. Teşekkür ederim."




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