TFF Süper Kupa için oylama yapacak!

Fenerbahçe'nin ertelenmesini talep ettiği Süper Kupa maçı için TFF oylama yapacak.
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Çarşamba günü(bugün) saat 13.00'te TFF yönetim kurulu toplantıda bir araya gelecek.
TFF OYLAMAYA SUNACAK
Riva'da yapılacak toplantıda Süper Kupa'nın ertelenip ertelenmemesi de oylamaya sunulacak.
FENERBAHÇE'NİN TALEBİ VAR
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç daha önce 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağı açıklanmıştı.
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde tur atlaması sonrası TFF'ye erteleme talebinde bulundu.
Sarı lacivertli takım, Olympiakos ile tur mücadelesi verecek. Eşleşmenin ilk maçı 11 Nisan'da deplasmanda, ikinci maçı ise 18 Nisan'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe, sıkışık fikstür sebebiyle mücadelenin ileri bir tarihte oynanmasını istiyor.
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Çarşamba günü(bugün) saat 13.00'te TFF yönetim kurulu toplantıda bir araya gelecek.
TFF OYLAMAYA SUNACAK
Riva'da yapılacak toplantıda Süper Kupa'nın ertelenip ertelenmemesi de oylamaya sunulacak.
FENERBAHÇE'NİN TALEBİ VAR
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç daha önce 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağı açıklanmıştı.
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde tur atlaması sonrası TFF'ye erteleme talebinde bulundu.
Sarı lacivertli takım, Olympiakos ile tur mücadelesi verecek. Eşleşmenin ilk maçı 11 Nisan'da deplasmanda, ikinci maçı ise 18 Nisan'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe, sıkışık fikstür sebebiyle mücadelenin ileri bir tarihte oynanmasını istiyor.
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