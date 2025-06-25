TFF'nin UEFA Kaleci B Lisans Kursu'nun 18'inci etabı Trabzon'da başladı

'TÜRK KALECİLİĞİNE BÜYÜK KATKI SAĞLADIK'

'İKİNCİ BÜYÜK ADIM KALECİ ANTRENÖRLERİ YETİŞTİRMEK'

'SONRAKİ DURAK ERZURUM'

UEFA'DAN YETKİ; TÜRKİYE'DE İLK KALECİ A KURSU

TÜRKİYE'DE İLK KEZ

'YAKIN GELECEKTE BU MESLEK İÇİN ÇOK OLUMLU ŞEYLER KONUŞULACAK'

UEFA tarafından yetkilendirilen Türkiye, ilk kez Kaleci A Lisans Kursu düzenlemeye hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen UEFA Kaleci B Lisans Kursu'nun 18'inci etabı Trabzon'da gerçekleştiriliyor. Eğitim koordinatörlüğünü sürdüren TFF Kaleci Departmanı Teknik Koordinatörü ve Sorumlu Kaleci Antrenör Eğitimcisi Alper Boğuşlu, "UEFA Kaleci A belgesi verme yetkisini bize verdi; bu, Türk kaleci antrenörlüğü için devrim niteliğinde. Eminim ki yakın gelecekte bu meslek için çok daha olumlu şeyler konuşulacak" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen UEFA Kaleci B Lisans Kursu'nun 18'inci etabı Trabzon'da gerçekleştiriliyor. 23 Haziran'da başlayıp, 26 Haziran'a kadar sürecek olan eğitimin koordinatörlüğünü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kaleci Departmanı Teknik Koordinatörü ve Sorumlu Kaleci Antrenör Eğitimcisi Alper Boğuşlu yürütüyor. Kentte bir otelde konaklayan kursiyerlerin saha çalışmaları ise TÜFAD Başkanı Metin Bak, TFF Bölge Müdürü Hamdi Aslan ve teknik destek veren İhsan Derelioğlu'nun katkılarıyla yürütülüyor. Kursun ilk etabında 4 günlük yoğun bir eğitim uygulanıyor. Boğuşlu'ya eğitimlerde Trabzonlu kaleci hocaları Mehmet Bölükbaşı, Zeki Ayvaz, Ulvi Yakupçebioğlu gibi isimler de destek veriyor. Katılımcılar minimum 4-6 ay sonra ikinci blok için yeniden bir araya gelecek. Sürecin sonunda UEFA Kaleci B belgesini alacak olan antrenörler, bir yıl sonra Kaleci A kursuna başvurabilecek.Trabzonspor altyapısından yetişen, uzun yıllar profesyonel kalecilik ve antrenörlük yapan deneyimli teknik adam Alper Boğuşlu, çalışmalara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Beni bu donanıma Trabzonspor getirdi. Trabzon'a bir vefa borcum vardı, bu yüzden bu önemli kursu memleketime getirdim" dedi.2013 yılında Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönlendirmesiyle kulüpte ilk kaleci departmanını kurduğunu hatırlatan Alper Boğuşlu, "Çalışmalarımız o dönem Milli takım hocası olan Fatih Terim'in dikkatini çekti. Ardından milli takımlarda da benzer bir departman kurmam için görevlendirildim. Böylece Türk kaleciliğine büyük katkı sağladık" diye konuştu.2013-2018 yılları arasında A Milli Takım'daki görevinde Türk kalecilerin ligdeki hakimiyetini artırdıklarını belirten Boğuşlu, "Bir dönemde 14 takım Türk kaleciyle sahaya çıkıyordu. Şimdi ikinci büyük adım kaleci antrenörleri yetiştirmek" ifadelerini kullandı.Boğuşlu, bu kursların UEFA nezdinde Martin Thomas tarafından denetlendiğini belirterek, "Her adımı belgeliyor, kayıt altına alıyoruz. Türk kaleciliği ve kaleci antrenörlüğü için büyük bir adımlar atıyoruz. Bundan sonraki durağımız Erzurum, ardından İstanbul'da Kaleci A kursunu başlatacağız" diye konuştu.Alper Boğuşlu, TFF'nin Kaleci Antrenör Eğitimindeki performansının UEFA tarafından da takdirle karşılandığını vurgulayarak, Türkiye'ye Kaleci A Kursu düzenleme yetkisi verildiğini söyledi. Boğuşlu, "UEFA bugüne kadar Türkiye'ye bu hakkı tanımamıştı. Ancak son dönemdeki eğitim başarımız bu konuda ikna edici oldu. UEFA Kaleci A belgesi verme yetkisini bize verdi. Bu, Türk kaleci antrenörlüğü için devrim niteliğinde. Bu bizim için büyük bir gurur ve teveccüh" dedi.12-13 Ağustos'ta İstanbul'da başlayacak olan UEFA Kaleci A Kursu'nun, Türkiye'de ilk kez düzenleneceğini ifade eden Boğuşlu, kursun 10 ay süreceğini ve 4 bloktan oluşacağını söyledi. Boğuşlu, "Bu diplomayı alan bir antrenör, Premier Lig'de, Bundesliga'da, hatta İngiltere gibi üst düzey milli takımlarda çalışabilecek yeterliliğe ulaşacak" ifadelerini kullandı.3 ayda 350 kişiyi kursa aldıkları bilgisini paylaşan Boğuşlu, yoğun çalışmalara rağmen yüksek motivasyonla süreci yürüttüklerini de kaydetti. Boğuşlu "Uyku dışında neredeyse sürekli çalışıyoruz. Ama birilerinin bu işi yapması gerekiyordu. Ben 20 yıl profesyonel kalecilik yaptım, 25 yıl antrenörlük yaptım. Şimdi tüm konsantrasyonum kaleci antrenörlerinin gelişimi üzerine. Eminim ki yakın gelecekte bu meslek için çok daha olumlu şeyler konuşulacak" dedi.