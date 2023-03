TFF Hukuk Kurulu, 23.30'da sevkleri açıkladı

TFF Hukuk Kurulu, PFDK'ya sevk edilen kişileri ve sebeplerini gece 23.30'da açıkladı.



TFF Hukuk Kurulu'nun PFDK'ya sevk ettiği kişiler ve nedenleri



Dursun Özbek: Sportmenliğe aykırı hareket



Ali Koç: Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar



Burak Kızılhan: Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar



Jorge Jesus: Sportmenliğe aykırı hareket



Jorge Jesus: Basın toplantısındaki açıklamaları



Emre Belözoğlu: Hakaret



Bayram Bektaş ve Şeref Çiçek: Talimatlara aykırı hareket



Hasan Çavuşoğlu: Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar



İşte TFF Hukuk Kurulu'ndan yapılan açıklama:



"GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 17.03.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 19.03.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalar ile kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un müsabaka devre arası ve sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un 16.03.2023 tarihli basın toplantısındaki açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 18.03.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü BAYRAM KADİR BEKTAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü ŞEREF ÇİÇEK'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU' nun 19.03.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





