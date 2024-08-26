TFF, haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor ve Antalyaspor-Atakaş Hatayspor müsabakalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında verilen penaltı ve Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçının son dakikasındaki penaltının iptal edildiği pozisyonlarda hakemlerin konuşmaları şu şekildeydi:
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor
VAR: Çağdaş potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Hakem Çağdaş Altay: Geldim.
VAR: Çağdaş, kontak noktasını gösteriyorum. Buradaki açıyla siyahlı oyuncunun müdahalesini gösteriyorum. Bu iki açıyı gösteriyorum.
Hakem Çağdaş Altay: Tamamdır. Kart vermiyorum, penaltıyla başlıyorum. Bir de geniş açıdan göster hocam. Tamam teşekkürler.
Antalyaspor-Atakaş Hatayspor
VAR: Atilla atak başlangıcında potansiyel 'el yüze'den faul için sahada inceleme öneriyorum. Fotoğrafta elinin yüzüne geldiğini gösteriyorum.
Hakem Atilla Karaoğlan: 11 numaralı oyuncunun eli, 27 numaralı oyuncunun yüzüne geliyor, sonrasında top açık olan ele geliyor. Elden önce 'el yüze' var. 11 numaralı oyuncuya sarı kart, penaltıyı iptal ediyorum.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor ve Antalyaspor-Atakaş Hatayspor müsabakalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında verilen penaltı ve Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçının son dakikasındaki penaltının iptal edildiği pozisyonlarda hakemlerin konuşmaları şu şekildeydi:
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor
VAR: Çağdaş potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Hakem Çağdaş Altay: Geldim.
VAR: Çağdaş, kontak noktasını gösteriyorum. Buradaki açıyla siyahlı oyuncunun müdahalesini gösteriyorum. Bu iki açıyı gösteriyorum.
Hakem Çağdaş Altay: Tamamdır. Kart vermiyorum, penaltıyla başlıyorum. Bir de geniş açıdan göster hocam. Tamam teşekkürler.
Antalyaspor-Atakaş Hatayspor
VAR: Atilla atak başlangıcında potansiyel 'el yüze'den faul için sahada inceleme öneriyorum. Fotoğrafta elinin yüzüne geldiğini gösteriyorum.
Hakem Atilla Karaoğlan: 11 numaralı oyuncunun eli, 27 numaralı oyuncunun yüzüne geliyor, sonrasında top açık olan ele geliyor. Elden önce 'el yüze' var. 11 numaralı oyuncuya sarı kart, penaltıyı iptal ediyorum.