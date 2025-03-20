TFF'den yabancı hakem sorusuna yanıt yok!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Derbide yabancı hakem olacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den yabancı hakem sorusuna yanıt yok!
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20 Mart 2025 18:39
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maç için RAMS Park'a geldi.

Hacıosmanoğlu, milli maç öncesi derbi için yabancı hakem sorusuna yanıt vermedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, stadyuma giriş yapacağı sırada, "Derbide yabancı hakem olacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı ve doğrudan stadyuma giriş yaptı.

 

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