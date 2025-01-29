TFF'den Mehmet Büyükekşi için suç duyurusu!

Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den Mehmet Büyükekşi için suç duyurusu!
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29 Ocak 2025 20:02
Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkan Mehmet Büyükekşi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

TFF'de Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulan mali rapor için alınan yönetim kurulu karar defterinde dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin imzasının olmadığı tespit edildi.

TFF, bu gelişmenin ardından eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak.

HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Mali genel kurulda 5,9 milyon artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun eksi 278 milyon olduğu görüldü. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" sözlerini sarf etmişti.

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