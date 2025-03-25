TFF'den Halil Umut Meler'in durumu hakkında açıklama

TFF, sakatlanan Halil Umut Meler'in tedavisine, bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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TFF'den Halil Umut Meler'in durumu hakkında açıklama
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25 Mart 2025 15:49
Son güncelleme 25 Mart 2025 16:10
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in sakatlandığını ve tedavisine bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU

Hakem Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ve Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off mücadelesinde görev almış, karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı hissederek müsabakaya devam edememişti.
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