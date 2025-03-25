TFF'den Halil Umut Meler'in durumu hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in sakatlandığını ve tedavisine bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacağını açıkladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
NE OLMUŞTU
Hakem Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ve Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off mücadelesinde görev almış, karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı hissederek müsabakaya devam edememişti.
NE OLMUŞTU
Hakem Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ve Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off mücadelesinde görev almış, karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı hissederek müsabakaya devam edememişti.