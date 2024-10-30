TFF'den Arda Kardeşler kararı!

MHK, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e bu hafta görev vermedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den Arda Kardeşler kararı!
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30 Ekim 2024 18:48
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

MHK, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e bu hafta görev vermedi.

11. hafta hakemleri şöyle:

1 Kasım Cuma:

Gaziantep FK- Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi:

Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın

Kayserispor- Adana Demirspor Mauhammet Ali Metoğlu

Beşiktaş-Kasımpaşa Zorbey Küçük

3 Kasım Pazar:

Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın

Bodrumspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

Eyüpspor- Hatayspor Yasin Kol

Trabzonspor-Fenerbahçe Oğuzhan Çakır

4 Kasım Pazartesi:

Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

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