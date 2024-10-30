TFF'den Arda Kardeşler kararı!

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
MHK, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e bu hafta görev vermedi.
11. hafta hakemleri şöyle:
1 Kasım Cuma:
Gaziantep FK- Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi:
Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın
Kayserispor- Adana Demirspor Mauhammet Ali Metoğlu
Beşiktaş-Kasımpaşa Zorbey Küçük
3 Kasım Pazar:
Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
Bodrumspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
Eyüpspor- Hatayspor Yasin Kol
Trabzonspor-Fenerbahçe Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi:
Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
MHK, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e bu hafta görev vermedi.
11. hafta hakemleri şöyle:
1 Kasım Cuma:
Gaziantep FK- Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi:
Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın
Kayserispor- Adana Demirspor Mauhammet Ali Metoğlu
Beşiktaş-Kasımpaşa Zorbey Küçük
3 Kasım Pazar:
Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
Bodrumspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
Eyüpspor- Hatayspor Yasin Kol
Trabzonspor-Fenerbahçe Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi:
Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu