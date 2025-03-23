TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Aivar Pohlak ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Pohlak ile bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Aivar Pohlak ile bir araya geldi
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23 Mart 2025 17:06
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Pohlak ile görüştü.  TFF'den yapılan açıklamaya göre Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda deplasmanda oynayacağı rövanş müsabakası için gittiği Macaristan'da Pohlak ile buluştu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleşen görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Pohlak'a A Milli Takım forması takdim etti.

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