Tepki gösterilen Önder Karaveli'yi rakamlar destekliyor

Beşiktaş'ın sahasında Başakşahir ile 2-2 berabere kaldığı maçta özellikle Önder Karaveli eleştirildi. Karaveli'nin yaptığı ve yapmadığı değişiklikler ile takımın oyunuyla ilgili yapılan eleştiriler ve rakamlar ayrı şeyleri söylüyor.



Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; İlk olarak 45+2'de değişiklik yapılmamasına isyan edildi. Takım 10 kişiyken yapılmayan değişikliğin üzerine gol yenildi çünkü. Oysa Necip oyuna girseydi, 'Akan oyunda en fazla üç değişiklik' hakkından biri, 20 saniye için feda edilecekti. Takımlar yeri geldiğinde sakatlıklardan dolayı dakikalarca sahada 10 kişi kalabiliyor. Futbolun cilvesi olmasa Karaveli'nin 20 saniye için hakkından vazgeçmemesi aslında ders olarak bile gösterilebilecek türden...



NEFES ALDIRMADI



'Değişiklikler için geç kalındı' eleştirisi de haksız gözüküyor. Çünkü ikinci yarıda Başakşehir'i kendi yarı alanına hapsederek nefes aldırmayan bir Beşiktaş vardı sahada. 'Geliyorum' diyen gol sözünde dursa Karaveli'nin rakibi bunaltan oyunu bozmamasına alkış tutulacaktı belki de...



Son olarak Güven-Batshuayi değişikliğine isyan edildi. Oysa Güven'in hem sarı kartı vardı, hem de çok koşup yorulduğu, topla son buluşmasındaki güçsüz vuruşundan belliydi. Gücü azalan bir oyuncunun kart riskinin arttığı da futbolun gerçeklerinden biri... Güven derbi öncesi cezalı duruma düşseydi, Karaveli bu defa değişiklik yapmadığı için yerden yere vurulabilirdi.









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