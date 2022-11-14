Tekvandocu Azra, Balkan Şampiyonası'nda milli takımla ilk kez tatamiye çıkacak

Kırklareli'de 9 yıl önce tekvandoya başlayan 17 yaşındaki Azra Yağmur Demir, ilk kez katılacağı Balkan Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.



Demir, 26-31 Mayıs'ta Muğla'da gerçekleştirilen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda, 68 kilogram bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak kürsüde yer aldı. Milli takıma seçilen Demir, 3-4 Aralık tarihlerinde Arnavutluk'ta yapılacak Balkan Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak.



Türkiye'yi temsil edecek Demir, kürsüde yer almak için Ayşenur Taşbakan Spor Salonu'nda haftanın üç günü çalışmalarını sürdürüyor.



- "Severek yapıyorum, mutlu oluyorum"



Demir, AA muhabirine, milli takım formasıyla Tekvando Balkan Şampiyonası'na katılacağından dolayı heyecanlı olduğunu anlattı. Hem spor olması hem de sağlık amacıyla 9 yıl önce tekvandoya başladığını ifade eden Demir, kendisini geliştirip müsabakalara katılmaya başlayınca hedefler belirlediğini vurguladı.



Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmayı amaçladığını ifade eden Demir, "3-4 Aralık tarihlerinde Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Kürsüye çıkarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.



Milli takım forması giymenin ayrı bir gurur olduğunu dile getiren Demir, şöyle devam etti:



"Tekvandoya ailemin desteği ile başladım. Kendimi savunma amacıyla başlamıştım. Severek yapıyorum, mutlu oluyorum. Şu anda hedefim Avrupa ve dünya şampiyonası. Ayşenur Taşbakan'ı örnek alıyorum. Onun gibi başarılı bir sporcu olmak istiyorum."





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