Tekirdağ Süleymanpaşa evinde kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig 21. haftasında Tekirdağ Süleymanpaşa, Anadolu Üniversitesi'ni sahasında 31- 29 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekirdağ Süleymanpaşa evinde kazandı
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21 Nisan 2024 18:11
Hentbol Kadınlar Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Tekirdağ Süleymanpaşa, Anadolu Üniversitesi'ni 31- 29 mağlup etti.

Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 13-12 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Tekirdağ Süleymanpaşa, maçtan 31- 29 galip ayrıldı.

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