Tekirdağ Süleymanpaşa evinde kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Tekirdağ Süleymanpaşa, Anadolu Üniversitesi'ni 31- 29 mağlup etti.
Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 13-12 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Tekirdağ Süleymanpaşa, maçtan 31- 29 galip ayrıldı.
Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 13-12 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Tekirdağ Süleymanpaşa, maçtan 31- 29 galip ayrıldı.
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