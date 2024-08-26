Tekirdağ'da düzenlenecek 8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda 12 ülkeden 230 sporcu, şampiyonluk için Marmara Denizi'nde yelken açacak.



Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek 8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, 1 Eylül'de başlayacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliği katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Cezayir, Tunus, Bulgaristan, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Kuveyt ve Katar'dan 32 kulüpten 230 sporcu mücadele edecek.



Organizasyon, 5 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



Tekirdağ Yelken Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine, Tekirdağ'ın çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyledi.



Marmara Denizi açıklarında görsel şölen yaşanacağını aktaran Uzel, "Bu sene yarışları 12 ülkeden 230 yelkencinin katılımıyla düzenliyoruz. Yarışlar kulübümüzün ev sahipliğinde organize edilecek. 12 ülkeden konuğumuzu Süleymanpaşa Belediyesinin desteğiyle kentimizde ağırlayacağız. 32 kulüpten sporcular, 4 gün boyunca yarışlarda dereceye girmek için mücadele edecek." diye konuştu.



Uzel, Tekirdağ'ın her zaman yelkende adından söz ettiren bir kulüp olduğunu kaydederek, tüm sporseverleri yarışlara beklediklerini dile getirdi.



Etkinliğin ilk gününde kayıtların ve deneme yarışlarının yapılacağını belirten Uzel, "Yelkenciler deneme yarışlarının ardından 4 gün yapılacak yarışlarda kürsüde yer almak için kıyasıya mücadele edecek. Yine etkinlik için gelen sporcularla 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Zafer Kupası yarışlarını da gerçekleştireceğiz. Zafer Kupası yarışları da sporcular için test yarışı olacak. Ülkemizin zafer bayramını katılan ülkelerle kutlayacağız." ifadelerini kullandı.



Yelken sporcusu Ahmet Arel Barut da yarışların kendisi için güzel bir tecrübe olacağını aktararak, kürsüde yer almak için en iyi şekilde mücadele edeceğini kaydetti.





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