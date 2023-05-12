Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yarı final 2. maçları oynandı!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serilerinde ikinci karşılaşmalar Yalova'da gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yarı final 2. maçları oynandı!
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12 Mayıs 2023 23:16
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serilerinde ikinci karşılaşmalar Yalova'da oynandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği lig müsabakalarının play-off yarı final serisinde ikinci maçlar tamamlandı.

İlk maçta Fenerbahçe Göksel Çelik'e yenilen Beşiktaş, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki ikinci mücadelede sahadan 70-61 galibiyetle ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi.

Yarı finalin diğer ayağında Galatasaray Tunç Holding ile İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılaştı. Galatasaray, 90. Yıl Spor Salonu'nda 62-55'lik skorla kazanarak 1-1'lik eşitlikle seriyi üçüncü ve son maça taşıdı.

Yarın aynı salonda oynanacak müsabakaları kazanacak ekipler, finale çıkacak.

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