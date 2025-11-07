Tedesco: 'Jhon Duran 90 dakika oynayamaz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sakatlık sonrası süre almaya başlayan Jhon Duran ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"Jhon Duran ne zaman ilk 11'de başlayabilecek duruma gelecek?" sorusunu yanıtlayan Tedesco "Jhon Duran iyi bir gelişim sergiliyor. Ne zaman 11'de başlayabilir, bilmiyorum." dedi.
Açıklamalarına devam eden Tedesco "Atletik performans hocalarıma ve sağlık ekibime güveniyorum. Şu an 90 dakika oynamaya uygun olmadığını söylediler. 30-35 dakika oynaması gerektiğini söylediler. Kolombiya Milli Takımı'na giderse orada da biraz daha fazla oynar ve iyi olur. Gitmezse de bizimle çalışır, bu da iyi olur. Milli aradan sonra Duran daha fazla oynayacak." ifadelerini kullandı.
